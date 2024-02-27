В Москве к троим участникам акций памяти Навального пришла полиция

В Москве сотрудники полиции пришли к троим участникам возложения цветов в память об Алексее Навальном, сообщает «ОВД-Инфо».

Полицейские задержали жителя Москвы Михаила Градова, который 17 февраля возложил цветы к «Стене скорби» в память о Навальном.

Градова задерживали 17 февраля возле мемориала, но отпустили с предостережением. 23 февраля полицейские приходили к нему домой и вручили еще одно предостережение. Утром 27 февраля Градова забрали в полицию. Он рассказал, что на него будут составлять протокол из-за возложения цветов. По какой статье, он не уточнил.

Силовики также задержали на выходе из дома жителя Москвы Артема Гусельникова. Его увезли в отдел полиции. 17 февраля он также принес цветы в память о Навальном к одному из мемориалов, тогда его задержали, но отпустили с предостережением. Причину нового задержания ему не назвали, рассказал Гусельников «ОВД-Инфо».

Вечером 26 февраля полицейские пришли домой к члену Либертарианской партии России Владиславу Мазуру. В партии рассказали, что Мазуру показали запись с камер видеонаблюдения у мемориала политическим заключенным. Полицейские увезли его в ОВД по району Северное Измайлово.

В полиции на него составили протокол о нарушении правил участия в митингах (часть 5 статьи 20.2 КоАП), после чего отпустили. 17 февраля его задерживали у «Стены скорби» и выдали предостережение.

16 февраля управление ФСИН по ЯНАО объявило, что Алексей Навальный умер в колонии в Харпе. После этого во многих российских городах жители начали приносить цветы к мемориалам жертвам политических репрессий. Акции памяти Навального сопровождались задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», с 16 по 19 февраля силовики задержали 400 человек в 39 городах.

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