Работа Российского Красного Креста (РКК), сотрудники которого посещают оккупированные территории Украины, носит пропагандистский, а не гуманитарный характер. Об этом в комментарии «Медузе» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Таким образом он прокомментировал расследование международного журналистского проекта Kremlin Leaks, вышедшее на «Медузе» 27 февраля. В материале, в частности, рассказывается, что представители РКК работают в зоне военных конфликтов, не имея на это соответствующего мандата, и получают финансирование из бюджета России на осуществление деятельности на «новых территориях». По данным авторов расследования, на оккупированных территориях Украины сотрудники РКК собирают деньги для российских военных и их семей, а также издеваются над украинскими беженцами и пленными.

Вот полный комментарий Михаила Подоляка «Медузе»:

Давайте сразу правильно поставим акценты. На мой взгляд, Российский Красный Крест не имеет никакого отношения к реализации гуманитарных мандатов, а выполняет исключительно роль специального «пропагандистского инструмента». И поэтому ожидать от них каких-либо действий, которые подпадают под определении миссии Красного Креста не приходится. Наоборот, их задача —содействовать безусловному насилию и оправдывать те или иные преступные действия, если они получают хоть какой-то резонанс. Но фиксировать, документировать их соучастие в преступлениях крайне важно.

Несомненно, на мой взгляд, Международному комитету Красного Креста как минимум стоило бы более тщательно провести аудит публичных и непубличных действий российской «дочерней» организации, сделать соответствующие выводы и надлежащим дисциплинарным или даже запретительным образом на них отреагировать. Можем ли ожидать этого от МККК? Вопрос риторический. Нет, конечно. Стратегия МККК в этой масштабной войне абсолютно понятна — тотальное игнорирование и невмешательство.

Полностью расследование читайте здесь

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Полностью расследование читайте здесь

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