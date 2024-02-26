Путин подписал закон о «самозапрете» на кредиты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям России устанавливать «самозапрет» на получение кредитов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Предполагается, что с 1 марта 2025 года, когда закон начнет действовать, жители России смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов. На ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой самозапрет распространяться не будет.

Для того, чтобы установить (или снять) запрет на кредиты, надо будет направить заявление с указанием в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через МФЦ или через портал «Госуслуги». Устанавливать или снимать запрет можно будет любое количество раз. Плата за это взиматься не будет.

Банки и микрофинансовые организации до заключения договора с физическим лицом должны будут запросить в бюро кредитных историй информацию о наличии запрета и в случае, если такое ограничение действует, отказать в кредите.

В Госдуме, принимая закон о «самозапрете» на кредиты, заявляли, что он позволит предотвратить случаи использования злоумышленниками украденных персональных данных.

По состоянию на осень 2023 года общий объем кредитования населения и бизнеса в России составлял 101,2 триллиона рублей. 30,7 триллиона рублей приходилось на займы физическим лицам, из них более половины — 17,1 триллиона рублей — на ипотеку.

Общий объем микрозаймов в России по итогам третьего квартала 2023 года достиг 348,1 миллиарда рублей, а общее число клиентов микрофинансовых организаций — 19,9 миллиона человек.