Глава правительства Палестинской автономии ушел в отставку

Глава правительства Палестинской национальной Мухаммед Штайе заявил, что подал в отставку, сообщает Reuters.

Соответствующее прошение он направил главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Предполагается, что Аббас может попросить Штайе стать временно исполняющим обязанности главы правительства, пока ему не найдут постоянную замену.

Как отмечает Reuters, Штайе ушел в отставку на фоне давления на Аббаса со стороны США, которые стремятся изменить состав Палестинской администрации.

В своем заявлении об отставке Штайе сказал, что на следующем этапе перед формированием правительства необходимы новые правительственные и политические механизмы, учитывая «складывающуюся реальность в секторе Газа», а также нужно провести переговоры о национальном единстве палестинцев. Кроме того, по его словам, это потребует «распространения власти администрации на всю территорию Палестины».

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил Reuters, что отставка правительства Штайе «имеет смысл только в том случае, если она произойдет в контексте национального консенсуса по поводу механизмов для следующего этапа». Войдут ли представители ХАМАС в новое правительство, неясно.

ФАТХ, которая контролирует Палестинскую национальную администрацию, и группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, намерены 28 февраля встретиться в Москве, чтобы провести переговоры о создании единого правительства.

Согласно Основному закону Палестинской национальной администрации, именно правительство обладает всеми ключевыми полномочиями в области внутренней и внешней политики. Оно должно формироваться по результатам выборов в Законодательный совет. Однако совет ныне не функционирует, а власть фактически (в обход Основного закона) принадлежит главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Последние выборы в Законодательный совет прошли в 2006 году, и на них победил ХАМАС. С тех пор исламистская организация настаивает на своем праве формировать правительство, однако Аббас отказывает ей в реализации этого права.

Армия Израиля несколько месяцев ведет боевые действия в секторе Газа. Они начались после нападения группировки ХАМАС на Израиль, при котором погибли 1200 человек. В ходе боевых действий в секторе Газа, как заявили органы здравоохранения, подконтрольные ХАМАС, погибли почти 30 тысяч человек. Власти Израиля заявили, что после войны по соображениям безопасности не согласятся на то, чтобы Палестинская администрация управляла сектором Газа.

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