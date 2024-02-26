Американский военный поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне с криком «Свободу Палестине!»

Военнослужащий Военно-воздушных сил США поджег себя возле здания посольства Израиля в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN.

В полиции Вашингтона заявили, что это случилось 25 февраля около 13:00 по местному времени (21:00 мск), на экстренную ситуацию быстро отреагировали сотрудники Секретной службы США и полицейские. Представитель ВВС США Роуз Райли подтвердил, что себя поджег военнослужащий ВВС.

По данным CNN, решивший поджечь себя у посольства Израиля записывал происходившее на камеру. Так, следует из описания, которое приводит телеканал, он сообщил, что его зовут Аарон Бушнелл, и он не хочет «больше быть соучастником геноцида». Поджечь себя, заявил он, ничто по сравнению со страданиями палестинцев. Затем Бушнелл поставил камеру на землю, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, выкрикивая «Свободу Палестине!», после чего к нему бросились полицейские с огнетушителями.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в критическом состоянии. В посольстве Израиля в Вашингтоне сообщили, что никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал, они находятся в безопасности.

Расследование случившегося ведут полиция, Секретная служба и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Израиль ведет войну против палестинской группировки ХАМАС, напавшей на израильскую территорию 7 октября 2023 года. При нападении боевики убили 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяли в плен около 240 человек. Армия обороны Израиля в ответ начала боевые действия в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в секторе Газа погибли около 30 тысяч человек.

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