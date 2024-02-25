«Передайте им, что пойду». Лукашенко заявил, что будет снова баллотироваться в президенты

Александр Лукашенко намерен в 2025 году в седьмой раз принять участие в выборах президента Беларуси. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке в Минске после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента страны.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду! — сказал Лукашенко, адресуя свои слова представителям белорусской оппозиции. — И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно — ни один человек, ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси».

При этом он отметил, что нигде в мире нет таких «открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси». «У нас это праздник. Так было всегда. Мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси 30 лет. Впервые он победил на выборах президента страны в 1994 году. После президентских выборов 2020 года белорусская оппозиция не признала итоги голосования, заявив о массовых фальсификациях (ЦИК тогда вновь объявил победителем Лукашенко). В стране начались многомесячные протесты, которые жестоко разгоняли силовые органы. Многие лидеры оппозиции оказались в тюрьмах или выдавлены за границу.

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