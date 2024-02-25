Дональд Трамп выиграл праймериз в Южной Каролине — родном штате своей единственной конкурентки Никки Хейли
Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина.
По данным CNN, Трамп набрал 59,8% (451 905 голосов), а его единственная соперница в гонке за выдвижение на президентские выборы от республиканцев Никки Хейли получила 39,5% (298 681 голосов).
Южная Каролина — родной штат Никки Хейли. В 2011-2017 годах она была губернатором штата. После этого во время президентства Трампа она два года занимала должность постоянного представителя США при ООН.
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, заявив, что не собирается выходить из дальнейшей гонки. Ранее Трамп уже побеждал на предварительных выборах в штатах Айова, Нью-Гэмпшир и Невада.
Фаворитом президентской гонки от Демократической партии США считается действующий глава государства Джо Байден.