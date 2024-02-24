Австралия ввела санкции против Николая Баскова и Филиппа Киркорова

МИД Австралии запретил въезд 55 гражданам РФ, а также ввел финансовые ограничения в отношении 37 компаний, заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Санкции приурочены ко второй годовщине полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

«Новые санкции нацелены на тех, кто причастен к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России», — заявила глава МИД Австралии.

Под санкции попали артисты Филипп Киркоров и Николай Басков, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, байкер Александр «Хирург» Залдостанов, пропагандисты Тина Канделаки, Артем Шейнин, Олег Добродеев, Алексей Пиманов.

Также в санкционном списке — главы российских регионов Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия). Кроме того, под ограничения попали несколько российских сенаторов.

В санкционный список, заявили в МИД Австралии, вошли компании, занятые в оборонном, энергетическом, горнодобывающем секторах России и в медиа, а также компании, связанные с российскими закупками в Беларуси, Иране и КНДР. В частности, ограничения ввели против Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», Калужского научно-исследовательского радиотехнического института, «Росгеологии» и «Юнармии».

Австралия стала второй западной страной, которая ввела санкции в отношении Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Ранее ограничения против них ввели власти Канады. Кроме того, Киркоров находится под санкциями Украины.