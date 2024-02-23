Российские гимнастки, сестры Дина и Арина Аверины, объявили о завершении спортивной карьеры. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Сестры назвали свое решение «осознанным» и заявили, что продолжат участвовать в шоу. «Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце», — цитирует Авериных РИА Новости.

25-летняя Дина Аверина — 18-кратная чемпионка мира, ее сестра-близнец Арина — пятикратная. Кроме этого, обе сестры неоднократно становились чемпионками Европы и России и занимали призовые места во множестве других турниров.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые стали для сестер единственными в карьере, Дина Аверина заняла второе место, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина — четвертое место. На этом турнире российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота в индивидуальном зачете. Главный тренер сборной Ирина Винер не согласилась с решениями судей и назвала результат «позором художественной гимнастики». Дина Аверина пыталась оспорить свои оценки, но ее протест был отклонен.

В августе 2022 года Дина Аверина рассказывала, что хотела уйти из спорта после Олимпиады, но сестра уговорила ее остаться. «А потом нам все перекрыли, и я думаю: а зачем это все? Когда все вернется обратно? Я давно хочу уйти, но нас не отпускают», — говорила она. Тогда же сестры заявили, что если российская сборная «100% не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2024 году», они, вероятно, закончат карьеру.

Международный Олимпийский комитет поставил ряд условий для участия российских спортсменов в Олимпиаде. Ирина Винер заявила, что сборная по художественной гимнастике никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

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