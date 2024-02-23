«Это только начало». Власти США объявили, что продолжат вводить новые санкции против России из-за смерти Навального

Администрация президента США Джо Байдена продолжит вводить новые санкции против России в связи со смертью политика Алексея Навального, пишет CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

«Вы можете ожидать большего от администрации [президента США] в плане привлечения Кремля к ответственности за смерть Навального», — сказал журналистам Кирби. Он также добавил, что введенные 23 февраля санкции — «это только начало».

О каких именно ограничительных мерах идет речь, Кирби не уточнил.

23 февраля санкции против России ввели Евросоюз, США и Канада. В Белом доме объявили, что вводят 500 новых ограничительных мер против России в связи со второй годовщиной вторжения российских войск в Украину и смертью Навального. В частности, под санкции США попали начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу Игорь Ракитин, начальник колонии ИК-3 в Харпе Вадим Калинин и замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, которого Владимир Путин спустя три дня после смерти Навального повысил в звании до генерал-полковника.