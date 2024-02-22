Прихожанка церкви в Удмуртии заявила, что на нее донесли в полицию за заказанную молитву об упокоении Алексея Навального

В Удмуртии на прихожанку церкви, заказавшую Алексею Навальному, донесли в полицию. Об этом сама женщина рассказала «ОВД-Инфо».

По словам прихожанки, она заказала сорокоуст 20 февраля. Спустя два дня ей позвонили из церкви и спросили, был ли человек, указанный в записке, верующим, а также уточнили его фамилию («ОВД-Инфо» не сообщает, что ответила женщина).

Как сотрудники церкви поняли, что речь идет именно о Навальном, неясно (фамилии при заказе молитв в церкви никогда не пишутся, в записке, которую подавала женщина, было только имя политика). Также неясно, как в церкви узнали, кто именно заказывал сорокоуст — бланки, на которых пишут имена для поминовения, не являются номерными, и подаются анонимно.

Вскоре женщине, по ее словам, позвонили из полиции и потребовали явиться в отдел «для дачи объяснений».

В полиции и в церкви пока не подтверждали, что такой эпизод действительно имел место.

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