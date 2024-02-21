ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка. Пополнения QIWI-кошелька заблокированы

Обновление. Платежная система QIWI начала блокировать пополнения электронных кошельков после отзыва лицензии у КИВИ Банка, но пока позволяет вывести средства, сообщает РИА Новости. Платежная система Contact также перестала работать. Расписки Qiwi упали на Мосбирже на 25%.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор объяснил свое решение тем, что банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законы, направленные против отмывания денег и финансирования терроризма.

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — заявили в ЦБ.

По оценке регулятора, КИВИ Банк занимал 89-е место в банковской системе РФ по величине активов. В рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам 2023 года компания заняла 73-е место по размеру активов (такой же рейтинг и на сайте «Банки.ру»).

Банк участвует в системе страхования вкладов. «Агентство по страхованию вкладов» планирует начать страховые выплаты вкладчикам банка не позднее 6 марта.

КИВИ банк входит в группу компаний QIWI. Флагманский продукт банка — платежная система «QIWI Кошелек», позволяющая среди прочего собирать деньги на благотворительность. Также электронные кошельки QIWI используют в нелегальной торговле, например наркотиками. Кроме того, банк выступает оператором системы денежных переводов Contact, которую используют для переводов денег из России в другие страны.

ЦБ РФ не отзывал лицензии у финансовых организаций с августа 2022 года, когда ее лишился Кросно-банк. Как отмечает РБК, перерыв ЦБ с отзывом лицензий продолжался полтора года, такую паузу регулятор не делал с 1991 года.