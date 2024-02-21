Литва с марта запретит высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининград и закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

Власти Литвы с 1 марта закроют два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью — «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В 2023 году Литва закрыла два из шести переходов на границе с Беларусью — «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Продолжат работать пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Через эти переходы будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов, следует из пресс-релиза.

С начала весны также будет ограничена посадка и высадка пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска «Кена» (граница с Беларусью) и «Кибартай» (граница с Калининградской областью РФ). Как отмечает LRT, это решение объяснили тем, что на этих станциях в Литве с транзитных поездов, следующих в Калининградскую область, высаживаются люди с визами и видами на жительство стран Евросоюза.

Кроме того, власти Литвы пообещали сократить выдачу разрешений белорусским и литовским перевозчикам, которые выполняют регулярные международные пассажирские перевозки автобусами.

Свои действия власти Литвы объяснили решением проблем национальной безопасности, контрабанды и нарушений международных санкций.

После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогично поступили Латвия и Эстония. Кроме того, страны Балтии, а также Польша, Финляндия и Норвегия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.