Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%

В 2023 году в России зафиксировано снижение числа диссертаций и авторефератов по ним, пишет РБК со ссылкой на данные Российской книжной палаты, которая ведет учет всей издаваемой в стране литературы на основе поступающих в Российскую государственную библиотеку (РГБ) обязательных экземпляров.

В 2023 году в РГБ поступило менее 8 тысяч авторефератов диссертаций, а годом ранее — 10,2 тысячи, говорится в докладе книжной палаты об итогах года.

Данные о диссертациях за прошлые годы РКП в доклад не включила, но директор книжной палаты Елена Ногина на состоявшейся в феврале конференции по итогам года на книжном рынке говорила, что падение в этой категории носит постоянный характер: «Мы все меньше и меньше получаем на регистрацию авторефератов, и количество защищаемых диссертаций тоже уменьшается».

Опрошенные РБК представители вузов связали снижение количества диссертаций с тем, что даже у выпускников аспирантуры зачастую нет мотивации писать диссертацию. Впрочем, часть собеседников издания заявили, что в их учебных заведениях количество диссертаций не сократилось.

В процессы обучения в аспирантуре, написания и защиты диссертации в последние несколько лет были внесены изменения. В частности, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций правительство ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных базах данных. Ранее, напоминает РБК, такие публикации были необходимы в том числе для получения ученых степеней.

В январе «Новая газета Европа» опубликовала исследование, авторы которого пришли к выводу, что связи с Россией после начала войны разорвали не менее 2500 ученых.