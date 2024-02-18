Посольство РФ призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, вернуться в Россию из-за «участившихся инцидентов с участием росграждан» 

Посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину из-за «участившихся инцидентов» с участием граждан РФ.

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину», — говорится в телеграм-канале диппредставительства.

Посольство РФ обратило внимание на инцидент, случившийся в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува с тремя российскими туристками. Как говорится в сообщении посольства, в отношении россиян «имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля», за которыми «последовала драка» с участием гражданина РФ, живущего на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего.

Как писал телеграм-канал Shot, проблемы у россиян с персоналом отеля начались еще 8 февраля. Тогда к ним в номер проник сотрудник отеля и начал гладить одну из туристок по ноге, пока она спала. Через несколько дней этот же сотрудник снова зашел ночью к россиянам в номер, после чего, как пишет канал, без одежды лег на кровать между туристками и начал мастурбировать. Shot также уточняет, что туристическая полиция приняла заявление только после вмешательства российского консула.

В российском посольстве отметили, что это уже не первая жалоба на отель. В диппредставительстве также добавили, что предпринимают все возможные меры реагирования.