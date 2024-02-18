Полиция в Милане не разрешила активистам оставить цветы около российского консульства в память о Навальном

В Милане полиция помешала активистам оставить цветы около российского консульства в память об Алексее Навальном, сообщает «Сирена» со ссылкой на участников итальянского «Сообщества свободных россиян» (Comunita dei Russi Liberi).

По словам активистов, сперва возложить цветы у российского консульства им не давали сотрудники диппредставительства. Они мотивировали это тем, что «не хотят дипломатических конфликтов». В свою очередь собеседница «Сирены» отметила, что сотрудники консульства были «настроены враждебно» по отношению к активистам.

Позднее сотрудники консульства вызвали полицию, которая сообщила активистам, что «во избежание нарушения общественного порядка оставлять предметы вблизи консульства не разрешается». После этого активисты организовали другой стихийный мемориал, но уже на центральной площади города. По словам собеседницы «Сирены», местные власти пока не убирают мемориал и не запрещают его расширять.

Это как минимум девятый случай, когда представители иностранных государств мешают проводить акции в память о Навальном. По данным «Верстки», подобные инциденты ранее произошли в Таиланде, Греции и Узбекистане. Помимо этого, во Вьетнаме задержали одного из организаторов акции памяти Навального Семена Орлова, а в Беларуси — руководителя ликвидированной партии «Зеленые» Дмитрия Кучука, который принес цветы и свечи к посольству России. В то же время на Кубе полиция допросила антрополога Александру Архипову после ее акции у посольства РФ. Кроме того, 16 февраля акцию не дали провести власти Стамбула, а в Париже полицейские не дали провести акцию у посольства РФ — ее пришлось перенести в другое место.

Подробнее про акцию в Стамбуле

«Даже в России людям разрешают класть цветы, а здесь нет» В Стамбуле не разгоняли ни пропалестинские демонстрации, ни митинги в поддержку Украины. Но не дали провести акцию в память о Навальном

Подробнее про акцию в Стамбуле

«Даже в России людям разрешают класть цветы, а здесь нет» В Стамбуле не разгоняли ни пропалестинские демонстрации, ни митинги в поддержку Украины. Но не дали провести акцию в память о Навальном