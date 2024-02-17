В российских городах пытаются уничтожить мемориалы Алексею Навальному, но появляются новые

Мемориалы Алексея Навального, появившиеся в разных городах России после того, как стало известно о смерти политика, пытаются разрушить. Так, в Москве, сообщили волонтеры «Немцова моста», люди в гражданской одежде унесли с Москворецкого моста цветы.

Также, пишет Sota, в ночь на 17 февраля цветы под охраной полицейских унесли с еще одного мемориала Навального в Москве — у Соловецкого камня.

Во Владивостоке, сообщает «7×7», сотрудники коммунальных служб убрали цветы со стихийного мемориала в сквере Веры и Надежды. Также, пишет «7×7», мемориал исчез в Ульяновске, где цветы в память о Навальном возлагали возле памятника жертвам политических репрессий.

Несмотря на то, что мемориалы пытаются разрушить, люди продолжают нести цветы, чтобы почтить память Навального.

Во Владивостоке цветы приносят к памятнику Осипу Мандельштаму возле кампуса ДВФУ и к памятнику Солженицыну. Также, по данным «7×7», новые мемориалы появились в Новосибирске, Находке, Хабаровске и Краснотурьинске.

В разных городах России полиция собирает сведения о пришедших почтить память Навального. Во Владивостоке дежурящий в сквере Веры и Надежды наряд переписал данные пришедших к мемориалу. В Хабаровске, где мемориал Навальному появился у часовни, построенной в память о невинных жертвах беззакония и произвола, полиция также проверяет документы у пришедших.

В Иркутске, пишет Astra, сотрудники правоохранительных органов фотографируют всех, кто приносит цветы к мемориалу Навальному у часовни возле здания областного правительства.

Разбор «Медузы»

Могут ли силовики завести дело против человека, который сейчас пишет о Навальном и выражает поддержку его соратникам по ФБК? Это действительно важно знать 6 карточек