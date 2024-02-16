«Ведомости»: российские власти собираются ввести наказания за дипфейки

В России готовятся ввести наказание за использование цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в противоправных целях. Предложения по этому поводу готовит Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором, пишут «Ведомости». 1 ноября их планируется представить правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

О наказаниях за дипфейки говорили и в Госдуме в конце января 2024 года, напоминает издание. Тогда председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России может быть введена ответственность за несанкционированное использование чужого голоса и изображения.

По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», единственным вариантом защиты от неправомерного использования дипфейков может служить маркировка материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта, которую должен устанавливать сам разработчик технологии.

Пока дипфейки в России выявляют вручную, а вопрос их использования законом не регулируется. При этом юристы, с которыми поговорило издание, отмечают, что в российском законодательстве уже есть понятия обмана и злоупотребления доверием, поэтому за использование дипфейков и сейчас можно привлечь к ответственности, например, за мошенничество, в том числе в сфере компьютерной информации.

Дипфейки в России используются, помимо прочего, для дискредитации выступающих против войны. Так, в конце ноября о звонках с использованием дипфейка якобы от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака рассказали писатель Дмитрий Быков и актер Артур Смольянинов. По данным «Дождя», такие звонки поступали и другим российским общественным деятелям, которые уехали из страны и выступили против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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