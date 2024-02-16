Российский СК возбудил уголовное дело по статье «теракт» из-за обстрела Белгорода

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт), в связи с обстрелом Белгорода 15 февраля.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным на утро 16 февраля, в Белгорода в результате обстрела погибли семь человек, в том числе, как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, годовалая девочка и 80-летняя женщина. 19 человек получили ранения.

По словам источников ТАСС в «силовых структурах» удары по Белгороду были нанесены из пункта Липцы на территории Украины. Оттуда же, заявляет российская сторона, ранее был сбит Ил-76. Обстрел Белгорода велся из РСЗО Vampire, его расчет уже установлен, заявили собеседники агентства, «ведется работа по его уничтожению».

Белгород попал под обстрел Meduza