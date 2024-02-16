Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить на уровне 16% годовых, сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — заявили в ЦБ.

В Банке России отметили, что «возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

ЦБ РФ изменил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год — регулятор ожидает ее на уровне 13,5-15,5%. Ранее ЦБ прогнозировал ставку на уровне 12,5-14,5%.

Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 22 марта.

О том, что Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне ожидали все 30 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний, которых опросили журналисты РБК.

Максиальный размер ключевой ставки ЦБ РФ установил в феврале 2022 года, после начала вторжения войск РФ в Украину. Тогда ставка выросла с 9,5% до 20%. В дальнейшем регулятор снижал ставки и довел ее до 7,5%. В июле 2023 года ставка вновь начала расти.

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