Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации каннабиса в медицинских целях. Это следует из сообщения газеты Верховной Рады «Голос Украины», опубликовавшей 15 февраля текст закона (.pdf). В карточке закона на сайте украинского парламента сказано, что Зеленский вернул в Раду документ со своей подписью 13 февраля.

Верховная Рада приняла закон 21 декабря 2023 года. Принятые поправки регулируют оборот каннабиса в медицинской, промышленной, образовательной и научной деятельности. В законе прописано, что продажа растений конопли и продуктов на их основе для рекреационного использования запрещена.

Марихуану для медицинских целей, говорится в законе, смогут выращивать только юридические лица. На производстве будет круглосуточно вестись видеонаблюдение, а полиция получит доступ к записям. Каждое предприятие по культивированию, а также каждый куст и готовый продукт (как растения каннабиса, так и лекарства на их основе) получат индивидуальную электронную кодировку. Это необходимо, чтобы «отслеживать движение растений к пациенту», заявил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. Препараты на основе медицинского канабиса будет продавать по электронному рецепту врача.

В законе сказано, что содержание тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества марихуаны — в медицинском каннабисе «равно или превышает 0,3 процента».

Закон вступит в силу 16 февраля, а полноценное его применение начнется через полгода.

Власти Украины объясняли необходимость легализации каннабиса в медицинских целях в том числе тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).