В Канзас-Сити произошла стрельба во время парада в честь победителей Супербоула. Один человек погиб, более 20 пострадали

По крайней мере один человек погиб и еще более 20 ранены в результате стрельбы, произошедшей в городе Канзас-Сити, штат Миссури, на параде в честь «Канзас-Сити Чифс» в финале Супербоула, сообщает CNN.

Стрельбу открыли в районе железнодорожного вокзала Юнион-Стейшн, где завершилось шествие в честь победы «Канзас-Сити Чифс». Там собрались тысячи болельщиков. По данным местных властей, за безопасностью на мероприятии следили 800 сотрудников правоохранительных органов, включая полицию и ФБР.

Власти все еще подсчитывают, сколько человек пострадали при стрельбе. По данным CNN, в четыре больницы города поступили 29 человек, 19 из которых с огнестрельными ранениями. Reuters сообщает о 21 пострадавшем, 11 из них — несовершеннолетние от шести до 15 лет. Местная радиостанция KKFI сообщила, что при стрельбе погибла их сотрудница Лиза Лопес. Игроки и тренеры футбольной команды не пострадали.

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении. Следствие выясняет их мотивы. В полиции пока не знают, планировали ли подозреваемые нападение на участников парада или инцидент произошел случайно.

В соцсетях появилось видео, как болельщики «Чифс» задерживают человека — предположительно, одного из нападавших. В полиции заявили, что отсматривают записи, чтобы определить, был ли участник видео среди задержанных.