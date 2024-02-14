Организаторы Венского фестиваля (Wiener Festwochen) отменили выступление дирижера Теодора Курентзиса после того, как участвующая в этой же программе киевский дирижер Оксана Лынив раскритиковала его позицию по войне в Украине. Об этом пишут The New York Times и Der Spiegel.

Главной темой программы выступлений должна была стать война в Украине. В рамках идеи организаторы планировали провести концерт Оксаны Лынив 2 июня, а Курентзиса — 12 июня 2024 года. Выступление Курентзиса должно было стать частью его тура с симфоническим оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR), которым он руководит с 2018 года. В Вене он должен был исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена.

Однако вскоре после того, как была объявлена программа, Оксана Лынив выступила с протестом против участия Курентзиса. «Я не могу нести ответственность за то, что почти 150 музыкантов, которые едут в Вену с войны, будут поставлены в один контекст с Теодором Курентзисом», — заявила она.

Через некоторое время организаторы заявили, что «в ходе дискуссий последних дней стало ясно, что представить оба концерта в рамках Венского фестиваля на данный момент невозможно». «Мы уважаем желание Оксаны Лынив не быть помещенной в один контекст с Курентзисом в данный момент», — говорится в заявлении, которое цитирует Der Spiegel.

Художественный руководитель фестиваля Мило Рау отметил, что кадиш-реквием «Бабий Яр» украинского композитора Евгения Станковича, который должен исполнить оркестр под управлением Оксаны Лынив, «занимает центральное место» в концертной программе — и его «хотелось бы сохранить».

Оксана Лынив в ответ поблагодарила Венский фестиваль за найденное решение и заявила, что исполнит кадиш-реквием «Бабий Яр». Представители Курентзиса не ответили NYT на запрос о комментарии.

Программный директор SWR Анке Май сказала, что «сожалеет» о решении Венского фестиваля. Она отметила, что оркестр никогда не просил Курентзиса о публичном осуждении войны в Украине, «принимая во внимание последствия, которые такое заявление имело бы для Курентзиса в России».

Дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис работает в России уже много лет. С 2004 года Курентзис был художественным руководителем Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, с 2011 по 2019 годы он возглавлял Пермскую оперу. В 2014 году Владимир Путин предоставил Курентзису российское гражданство.

Курентзис не выступал публично с осуждением российского вторжения в Украину. В июле 2023 года немецкий композитор и фортепьянный исполнитель Мориц Эггерт написал дирижеру открытое письмо, в котором призвал его высказаться против войны, однако ответа Курентзиса не последовало. В 2022 и 2023 годах у Курентзиса несколько раз отменялись концерты в Европе.

Курентзиса также критиковали за то, что генеральным спонсором его проекта MusicAeterna выступает российский банк ВТБ, попавший под западные санкции. В сентябре 2022 года немецкий симфонический оркестр, которым руководит Курентзис, объявил, что дирижер уйдет со своего поста в 2025 году по истечении контракта. При этом в оркестре отметили, что критика Курентзиса из-за его связей с Россией не повлияла на это решение.

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