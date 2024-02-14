Минобороны РФ заявило о шести дронах, сбитых над Черным морем. Источники украинских СМИ утверждают, что затонул российский корабль «Цезарь Куников»

Обновление. «Украинская правда» утверждает, что дроны украинской разведки уничтожили в Черном море российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». Корабль затонул, заявили источники издания в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Об этом же сообщает «Суспильне» со ссылкой на источники.

Российские средства противововоздушной обороны перехватили или уничтожили девять украинских беспилотников в ночь на 14 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным российской стороны, два дрона сбили над Белгородской областью, один — над Воронежской, а шесть — над акваторией Черного моря.

Жители Ялты, Алупки и других населенных пунктов аннексированного Крыма слышали ночью взрывы, сообщил украинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. Канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан взрыв, предположительно, на российском большом десантном корабле. Независимых подтверждений этой информации нет. После взрывов жители заметили, что над морем летают вертолеты.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявляли ракетную опасность, сработала система ПВО. По словам губернатора, в Валуйском округе пострадала местная жительница, ее госпитализировали.

В Воронежской области, по предварительным данным, из-за уничтожения дрона последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

В ночь на 14 февраля о ракетной опасности также объявляли власти Курской области. О последствиях не сообщалось.