Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти регионов правом ограничивать работу мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах — так называемых наливаек.

В документе, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что субъекты РФ могут устанавливать правила работы объектов розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, а также определять часы их работы.

Ранее, напоминает «Интерфакс», власти регионов уже получили право устанавливать запрет на продажу в «наливайках» крепкой алкогольной продукции.

Закон, наделяющий власти регионов правом ограничивать работу «наливаек», был принят Госдумой 1 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об этом законе, подчеркивал, что «это решение — ответ на запрос общества». «Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», — заявлял Володин.