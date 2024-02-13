Власти РФ обсуждают возможность снижения или отмены лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах

Российские власти рассматривают сокращение лимита покупок в зарубежных интернет-магазинах, при котором покупатель не должен платить пошлину. Сейчас без пошлины можно заказать в течение месяца товары на сумму до 1 тысячи евро. Этот порог, по данным РБК, собираются снизить до 500 или 200 евро, либо вообще отменить и платить пошлину при любой стоимости покупки.

По словам нескольких источников РБК, за сохранение существующего порога в выступают Торгово-промышленная палата, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ряд игроков, в том числе «Почта России», крупные маркетплейсы, логистические операторы и Ассоциация трансграничной торговли. На снижении порога до 500 евро настаивает Минпромторг, а Минфин и Федеральная таможенная служба, по данным собеседников издания, считают, что облагать пошлиной нужно покупки от 200 евро. Минэкономразвития, рассказали источники РБК, взяло паузу для изучения вопроса, но в целом «выступает скорее против отмены порога».

По экспертным оценкам, пишет РБК, снижение порога беспошлинных онлайн-покупок приведет к росту цен на товары на 5–15% и сокращению продаж.

До 2019 года в России действовал порог в 1000 евро для беспошлинных покупок в онлайн-магазинах в течение месяца. Затем лимит был снижен — сначала до 500 евро, а затем и до 200 евро. В 2022 году на фоне санкций, введенных в отношении РФ из-за вторжения в Украину, порог был повышен до 1000 евро. Новый лимит был введен на определенное время, срок его действия нужно продлевать. В очередной раз такое решение нужно принять до 31 марта, в противном случан порог автоматически будет снижен до 200 евро.