В России остановили продажу минералки «Джермук». В одной из бутылок оказался уксус, от чего умер житель Владикавказа

Роспотребнадзор остановил продажу нескольких партий минеральной воды «Джермук» из Армении, заявила пресс-служба ведомства. Первым о принятом постановлении сообщил РБК.

Продажу воды приостановили после того, как 65-летний житель Владикавказа, выпив минералки, получил ожог пищевода. В бутылке минеральной воды обнаружили уксус, заявил 12 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Пострадавшего госпитализировали, его перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 февраля отравившийся мужчина умер в больнице, сообщил Меняйло.

По данным Роспотребнадзора, приостановлена продажа партий минеральной воды «Джермук», расфасованных в полулитровых стеклянных бутылках и ввезенных в Россию с 28 декабря 2023 года, с такой же датой производства.

Всего в розничной продаже в 84 регионах России находятся почти 2,5 миллиона бутылок этой партии, сообщил РБК замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Минеральную воду «Джермук» производит армянская Jermuk Group. Воду добывают в Джермукском месторождении. На сайте производителя сказано, что ее, в частности, продают в США и странах Европы.