Суд в Санкт-Петербурге арестовал 38-летнего гражданина Германии по обвинению в контрабанде наркотиков, из-за того что он ввез в Россию пачку мармеладных мишек с каннабисом. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Мишки с каннабисом были найдены в рюкзаке мужчины при досмотре в аэропорту Пулково. «Осматривая рюкзак пассажира, таможенный инспектор обратил внимание на жесткий полимерный пакет с надписью „Fink green goldbears“ и изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находилось шесть черно-коричневых желейных мишек с резким запахом. Их вес составил 20 граммов», — говорится в сообщении ФТС.

По данным ведомства, мужчина прилетел из Гамбурга в гости к подруге по онлайн-переписке. Он рассказал таможенникам, что купил мармелад в Германии и что употребляет их во время перелетов «для спокойного сна».

Экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладках запрещенного вещества тетрагидроканнабинола. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В Германии тетрагидроканнабинол — основное действующее вещество марихуаны — так же как и в России, входит в список запрещенных, однако его хранение в небольших количествах обычно никак не преследуется. В ближайшее время в Германии должен вступить в силу закон, частично легализующий культивацию и употребление марихуаны в рекреационных целях.