В Челябинской области тепловоз столкнулся с грузовым поездом, 12 вагонов сошли с рельсов. По версии следствия, машинист тепловоза был пьян

В Челябинской области вечером 12 февраля тепловоз столкнулся с грузовым поездом на станции Бердяуш, что привело к сходу 12 вагонов, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

По версии следствия, в случившимся может быть виноват машинист тепловоза, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным телеграм-канала Baza, экспертиза обнаружила в крови у машиниста тепловоза алкоголя, его задержали.

В ведомстве добавили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Следователи проводят проверку по статье нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, к утру 13 февраля было восстановлено движение по одному из путей станции Бердяуш. Работы по восстановлению соседнего пути продолжаются. В них задействованы более 250 специалистов, восстановительные поезда и другая спецтехника. Также в пресс-службе добавили, что из-за аварии были задержаны и отменены некоторые поезда.