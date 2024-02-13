Премьер-министр Польши заявил, что у него есть «длинный список» оппозиционных политиков, которых прослушивали шпионской программой Pegasus

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил президенту страны Анджею Дуде, что у него есть доказательства приобретения польскими спецслужбами шпионской программы Pegasus, которая использовалась против оппозиции. Об этом пишет Radio Polskie.

«У меня есть раскрытый документ, но это лишь образец документов, находящихся в вашем распоряжении, которые на 100% подтверждают покупку и использование Pegasus», — заявил Туск. Он добавил, что список людей, чьи мобильные устройства были заражены программой, «очень и очень длинный».

По утверждению Туска, программа Pegasus была приобретена во время работы предыдущего правительства Польши по запросу Центрального антикоррупционного бюро на деньги Фонда юстиции.

В начале февраля Gazeta.pl сообщила, что у консервативной партии «Право и справедливость», возглавлявшей в течение многих лет правительство страны до прихода Туска, есть список политиков этой партии, которые находились под наблюдением спецслужб и предположительно могли прослушиваться с помощью Pegasus. Издание RMF FM писало, что в числе этих политиков должен был оказаться бывший премьер страны Матеуш Моравецкий, однако попал ли он в итоге в список, не уточняется.

В сентябре 2023 года издатель и сооснователь «Медузы» Галина Тимченко рассказала, что ее айфон заразили шпионской программой Pegasus, которая позволяет получить доступ к звуку, камере и памяти телефона. Вскоре о возможном заражении Pegasus также сообщили бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» и телеканала «Настоящее время» Евгений Эрлих, генеральный директор «Новой газеты Европа» Мария Епифанова и корреспондент «Новой газеты Балтия» Евгений Павлов.

Программу Pegasus разработала израильская компания NSO Group. Как утверждается, Pegasus продают только государственным клиентам — силовым и разведывательным структурам. Среди стран, которые предположительно имеют Pegasus, эксперты по безопасности называют Казахстан и Азербайджан. Есть ли доступ к программе у России, сказать невозможно — пока ни одного свидетельства этого не появлялось.

Первым о прослушке польской оппозиции с помощью Pegasus в декабре 2021 года сообщило агентство Associated Press. В январе 2022 года организация Amnesty International заявила, что подтвердила использование программы Pegasus для взлома польского сенатора Кшиштофа Брейзы в 2019 году, когда он руководил оппозиционной парламентской избирательной кампанией. В сентябре 2023 года специальная комиссия польского сената после расследования признала использование программы Pegasus для слежки за оппозицией незаконной.

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