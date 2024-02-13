Bloomberg: два десятка танкеров, против которых США ввели санкции, перестали доставлять российскую нефть

Два десятка из 50 танкеров, попавших под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку российской нефти, пишет Bloomberg.

По данным агентства, после введения ограничений нефть погрузили только на 18 танкеров. Еще одно судно уже перевозило груз на момент введения санкций. Остальные танкеры в настоящий момент простаивают. При этом, отмечает агентство, семь танкеров простаивали и до их включения в санкционный список.

За последние два месяца, пишет Bloomberg, 14 танкеров, которые перевозили нефть сорта Sokol в Индию, не достигли пунктов назначения — почти половина развернулись. Однако из них только три судна попали под санкции.

Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд заявил, что введенные ограничения «достигают» своих целей: лишают Россию прибыли от торговли энергоресурсами, необходимой для ведения войны в Украине, и способствуют стабильности энергетических рынков.

Как отмечает Bloomberg, влияние введенных ограничений на торговлю российской нефтью оценить трудно, в том числе из-за «секретного характера» этой торговли.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза ввели в 2022 году потолок цен на российскую нефть — компаниям запретили перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель. Предполагалось, что эта мера ограничит доходы России от экспорта нефти, не создавая скачка цен на энергоносители на мировом рынке. Однако к решению стран Запада не присоединились Китай и Индия, куда Россия после введения ограничений перенаправила около 90% экспорта.

В декабре 2023 года агентство Bloomberg писало, что около половины российского экспорта приходится на «теневой флот», состоящий из старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Агентство также подсчитало, что за год Россия потратила на обход ограничений 11 миллиардов долларов. При этом только в октябре 2023 года Россия получила 11,3 миллиарда долларов от торговли нефтью.

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