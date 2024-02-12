Руководство сети «ЛʼЭтуаль» попросило своих сотрудников-мужчин меньше пользоваться косметикой из-за жалоб клиентов на «ЛГБТ-пропаганду»

Директоров сети магазинов «ЛʼЭтуаль» попросили внимательнее следить за внешним видом мужчин-консультантов из-за жалоб клиентов на «ЛГБТ-пропаганду». Об этом говорится в письме юридического отдела компании «Алькор и ко» (владеет сетью «ЛʼЭтуаль»), которое опубликовала политолог Екатерина Шульман.

В письме юристы компании отметили, что «с учетом нынешней политики государства» сотрудники и магазины сети могут быть привлечены к ответственности по статье о «пропаганде» ЛГБТ.

«В целях минимизации рисков рекомендуем предложить визажистам/консультантам мужского пола использовать минимальное количество косметики в рабочее время и более натуральные цвета в макияже, не привлекая излишнее внимание клиентов», — говорилось рассылке.

Как письмо оказалось в распоряжении Шульман, она не уточнила. В сети магазинов ситуацию не комментировали.

В начале февраля телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что сотрудникам сети «ЛʼЭтуаль» поручили закрашивать радужные гривы единорогов на продукции бренда Unicorn Approve.

30 ноября Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» и запретил в России несуществующее «международное движение ЛГБТ».

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