Марафонец Келвин Киптум, установивший несколько мировых рекордов, погиб в ДТП

Кенийский марафонец, рекордсмен мира Келвин Киптум погиб в автокатастрофе. Машина, за рулем которой находился спортсмен, 11 февраля разбилась недалеко от города Эльдорет в Кении. По данным местной полиции, Киптум не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Вместе с Киптумом погиб его тренер Жерве Хакизимана. Еще один человек, находившийся в автомобиле, выжил и госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщает CNN. «Русская служба Би-би-си» пишет о выжившей в автокатастрофе женщине.

Киптум, которому было 24 года, успел установить несколько мировых рекордов в марафоне. Он, в частности, в октябре 2023 года пробежал марафон в Чикаго за 2 часа 35 секунд и собирался в ближайшее время улучшить свой результат, став первым марафонцем, кто преодолеет дистанцию менее, чем за два часа.

Келвин Киптум побеждает в Чикагском марафоне в 2023 году NBC Chicago