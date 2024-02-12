Ксения Собчак решила подать в суд на НТВ, выпустивший фильм о ней

Ксения Собчак объявила, что подает иск к НТВ о клевете и защите чести и достоинства. Поводом для иска стал фильм «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак», вышедший на НТВ 11 февраля. За день до этого телеканал также выпустил получасовой сюжет «Собчак. На личность» в программе «ЧП. Расследования».

Значительную часть вышедших в эфире НТВ материалов, по словам Собчак, заняло «пережевывание тысячу раз пережеваной» ее личной жизни. Кроме того, авторов фильма и сюжета заинтересовали политические высказывания. «Главная предъява — старинное интервью 2017 года. Ну але», — прокомментировала эту часть Собчак.

«Вижу буйную радость редакторов НТВ, нашедших в моем инстаграме яркое доказательство моего „заукраинства“ — фото в желто-синем купальнике 2018 года», — написала она в телеграм-канале.

Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей.

В материалах НТВ также говорилось о зарубежных активах Собчак. «Вся „расследовательская“ информация о моих домах и перемещениях взята из моих же соцсетей (я ничего не скрываю)», — подчеркнула она.

В какой суд Собчак планирует подать иск и собирается ли она предъявлять материальные претензии к НТВ, пока не уточняется.