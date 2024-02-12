«Би-2» отказались от выступления в Дубае

Группа «Би-2» отменила концерт в Дубае, который должен был состояться 17 февраля.

Деньги за билеты будут возвращены билетным сервисом Platinumlist в автоматическом режиме в ближайшие дни, сообщается в телеграм-канале «Би-2».

Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты.

Причины отмены группа пояснять не стала.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину «Би-2» выступили против войны, а одного из лидеров группы Егора Бортника (Лева Би-2) в мае 2023 года Минюст объявил «иностранным агентом».

В конце января музыканты «Би-2» были задержаны в Таиланде из-за того, что они выступали без разрешения на работу. Организаторы концертов «Би-2» признали, что некорректно оформили визы для музыкантов. Участники группы были оштрафованы и почти неделю провели в центрах для мигрантов. Им угрожала депортация в Россию, но, в итоге, музыканты вылетели из Таиланда в Израиль. По неофициальным данным, депортировать группу в Россию потребовал лично генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов. В посольстве России в Таиланде эту информацию не подтвердили.

Объединенные Арабские Эмираты, в состав которых входит Дубай, после начала войны не стали разрывать связи с Россией. В частности, через ОАЭ, как неоднократно сообщалось, идут закупки техники и компонентов, запрещенных к ввозу в Россию из-за санкций.

О задержании музыкантов «Би-2» в Таиланде

Камера на 86 человек, нет нар и окон Глеб Колядин — пианист, игравший с «Би-2» в Таиланде. Он рассказал «Медузе» о тайской тюрьме и о том, кого там встретил

О задержании музыкантов «Би-2» в Таиланде

Камера на 86 человек, нет нар и окон Глеб Колядин — пианист, игравший с «Би-2» в Таиланде. Он рассказал «Медузе» о тайской тюрьме и о том, кого там встретил