Житель Элисты погиб, устроив взрыв в центре психологической помощи. Позже еще один взрыв произошел при обыске в его доме

Один человек погиб и еще двое получили тяжелые ранения в результате взрыва, произошедшего вечером 10 февраля в центре психологической помощи в Элисте, сообщает ТАСС.

Взрывное устройство сработало в помещении центра на цокольном этаже жилого дома по улице Клыкова, 77В. В помещении разрушены внутренние перегородки повреждены остекление и дверные проемы. Из подъезда жилого дома, где произошел взрыв, эвакуировали около 30 человек.

Shot пишет, что взрыв устроил посетитель центра после конфликта с сотрудниками. Он погиб на месте. Ранения, по данным телеграм-канала, получили учредитель центра «Альтернатива», главный внештатный педагог-психолог в сфере образования министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж Герман.

Погибший — 29-летний Сергей Д., стоявший на учете в психоневрологическом диспансере, утверждает Shot.

Ночью правоохранительные органы пришли с обыском в дом подозреваемого во взрыве. Как пишет ТАСС, в ходе следственных мероприятий произошел еще один взрыв, в результате которого пострадали трое сотрудников Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обоих взрывов.