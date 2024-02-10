Россия разорвала договор аренды с посольством Украины в Москве

Департамент городского имущества Москвы принял решение расторгнуть договоры аренды на землю, предоставленную под размещение посольства Украины в Москве, сообщили в МИД России.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что договор расторгнут по «принципу взаимности» после того, как городской совет Киева разорвал аналогичный договор с российским посольством в апреле 2023 года.

По словам Захаровой, украинская сторона «проинформирована» о разрыве договора «в установленном порядке». «Любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России», — добавила она.

Посольство Украины в Москве располагается по адресу: Леонтьевский переулок, 18. 24 февраля 2022 года оно полностью прекратило прием граждан. 13 марта МИД Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Россией и закрытии всех консульских учреждений на территории страны.

В апреле 2023 года городской совет Киева разорвал договор аренды на землю с российским посольством, которое располагалось по адресу: Воздухофлотский проспект, 27. 22 февраля 2022 года МИД России объявил об эвакуации дипломатов, а также сотрудников посольств и генеральных консульств, находящихся в Украине.