Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку. Ее раскритиковали за помилование осужденного по делу о насилии в детском доме

Президент Венгрии Каталин Новак объявила об отставке после критики из-за ее решения помиловать осужденного по делу о сексуализированном насилии в детском доме, сообщает Reuters.

«Я совершила ошибку. Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент», — цитирует выступление Новак в эфире венгерского телевидения Reuters.

Венгерские оппозиционные партии потребовали отставки Новак после того, как она приняла решение помиловать заместителя директора детского дома, осужденного за сокрытие фактов сексуализированного насилия в заведении.

О решении Новак помиловать около 20 человек было известно еще в апреле 2023 года, перед визитом папы Римского в страну. Однако в начале февраля венгерское издание 444.hu сообщило со ссылкой на судебные документы, что в списке имен на помилование есть заместитель директора детского дома в городе Бичке по имени К. Эндре, который помог своему начальнику скрыть несколько случаев сексуализированного насилия. Кроме того, он написал одному ребенку текст отказа от показаний, который тот должен был озвучить.

Всего о насилии в период с 2004 по 2016 годы рассказали не менее 10 мальчиков, воспитывавшихся в этом детском доме. Суд приговорил заместителя директора детского дома к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Решение Новак о помиловании вызвало многочисленные протесты нескольких венгерских оппозиционных партий. В пятницу, 9 февраля, в Будапеште на акцию протеста с требованием отставки Новак собрались более тысячи человек. Некоторые представители оппозиции также призвали правящую партию Орбана ФИДЕС отозвать своего депутата и бывшего министра юстиции Юдит Варгу, которая подписала соглашение о помиловании. Сама Новак говорила, что при ее президентстве «не было и не будет помилования педофилов».

Каталин Новак вступила в должность президента в марте 2022 года и стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

Издание Politico называет Новак близким союзником премьер-министра Виктора Орбана и бывшим «министром без портфеля» (государственный секретарь) по делам семьи и молодежи его правительства.