Суд арестовал жительницу Самары, которая записала видео о том, как она «щекочет» Родину-мать. Ее обвиняют в реабилитации нацизма

Центральный районный суд Волгограда арестовал 23-летнюю жительницу Самары Алену Агафонову, обвиняемую в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК) из-за видео, на котором она «щекочет» монумент «Родина-мать». Как сообщает волгоградское управление СК, Агафонова пробудет под арестом до 10 марта.

В июле 2023 года Алена Агафонова выложила в своих соцсетях видео, на котором она, стоя у подножья монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевском кургане в Волгограде, «щекочет» грудь скульптуры пальцами в воздухе и напевает цирковую мелодию.

Утром 9 февраля 2024 года сотрудники Следственного комитета задержали Агафонову в московском аэропорту. СК заявил, что девушка «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».

В ролике, опубликованном СК после задержания, Агафонова попросила прощения у всех граждан России. «Прошу никого не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом. По своей глупости я даже не подумала, что смогу задеть чьи-то чувства», — говорит она.

В СК утверждают, что после возбуждения уголовного дела в июле 2023 года Агафонова покинула Россию «с целью скрыться от следствия» и была объявлена в розыск, а задержали ее сразу после возвращения в страну.

Максимальное наказание, которое грозит Агафоновой по статье о реабилитации нацизма, составляет до пяти лет лишения свободы.

О возбуждении дела против Агафоновой региональная прокуратура Волгограда сообщила еще в июле 2023 года. Тогда девушку обвинили по статье об осквернении мест захоронения (часть 1 статьи 244 УК). Перед этим сторис Агафоновой в инстаграме, в которой она «щекочет» памятник, опубликовал провластный крымский блогер Александр Талипов.

Сама Агафонова тогда заявила, что не хотела «надругаться» над статуей, и также принесла извинения всем, кого задел ее поступок. «Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь», — говорила она.