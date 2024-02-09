Минтруд предложил увеличить список профессий для прохождения альтернативной службы

Министерство труда России разработало проект приказа, который предполагает увеличение перечня профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает расширить список до 224 должностей и 1305 предприятий, где можно проходить альтернативную службу. В настоящее время перечень насчитывает 149 профессий и 960 организаций.

В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что в число новых профессий для прохождения альтернативной службы вошли, в частности, дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, лесоруб, повар судовой, музейный смотритель и другие.

Пройти службу по новым профессиям можно будет во время осеннего призыва 2024 года.

Список профессий для альтернативной службы формируется ежегодно.

Право на альтернативную гражданскую службу закреплено Конституцией России и федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».

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