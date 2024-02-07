«Почта России» приостановила наземную доставку в 23 страны Европы

«Почта России» прекратила наземную доставку, то есть автомобильным и железнодорожным транспортом, в 23 страны Европы, сообщается на сайте компании. Первой внимание на это обратил РБК.

В список стран попали Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция. Напротив каждой страны в материалах «Почты России» говорится: «Доставка авиатранспортом. Наземная доставка временно приостановлена».

РБК писал, что в список также попала Эстония, но на момент публикации этой заметки в документах «Почты» говорилось, что в Эстонию возможна наземная доставка.

Один из источников РБК на рынке сообщил, что ограничения связаны с тем, что дочерняя структура «Почты России» в Германии не успела перезаключить договоры для оформления доставки авто- и жд-транспортом.

В пресс-службе компании заявили, что при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению произошли «бюрократические сложности», а сложности временные — в ближайшие два месяца наземная доставка возобновится.

В «Почте» добавили, что авиационная доставка идет в обычном режиме.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину был прекращен официальный почтовый обмен между Россией и Польшей, Финляндией, а также Украиной, Австралией и Новой Зеландией.