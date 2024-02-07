На Воткинском заводе (там выпускают ракеты «Тополь-М») произошел взрыв. В службе 112 заявили, что это плановые испытания ракетных двигателей

Жители города Воткинск в Удмуртии вечером 7 февраля опубликовали в соцсетях записи, на которых видно высокое пламя огня, возникшее из-за взрыва. Авторы видео допустили, что взрыв произошел на полигоне Воткинского завода.

Внимание. На видео есть мат.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии сообщили ТАСС, что получили обращение от Воткинского завода. «Было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]», — сказала собеседница агентства.

Воткинский завод выпускает продукцию военного и гражданского назначения. На заводе производят оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», стратегические ракеты «Тополь-М» и «Ярс», ракеты морского базирования «Булава».