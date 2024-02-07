Священник московского храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке иеромонах Иоанн (в миру ) сообщил в фейсбуке, что уезжает из России в Испанию.

«Я публикую этот пост именно в момент, когда уезжаю на „другую чужбину“ — через несколько часов улечу через Стамбул в Малагу. Возможно, Испания скоро станет на какое-то время главным местом моего служения», — написал священник вечером 7 февраля.

Иеромонах Иоанн будет служить в храме Преображения Господня в городе Эстепона в провинции Малага. Храм сообщил об этом в январе. Тогда же иеромонах Иоанн после внимания СМИ заявил, что «никто меня не наказал, никуда не сослали».

Священник объяснял, что в Италии, где он родился, у него остаются 95-летний отец, а некоторые родственники болеют, поэтому по благословению патриарха Кирилла он часто ездит в Европу и служит в храмах РПЦ. Священник отметил, что «какое-то время» будет служить в храме в Эстепоне, «а потом посмотрим». На сайте московской епархии РПЦ Гуайта по-прежнему значится как клирик храма в Шубине.

Джованни Гуайта стал широко известен после того, как в июле 2019 года участники протестной акции в Москве, требовавшие допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, укрылись от полиции в храме Космы и Дамиана. Тогда иеромонах Иоанн говорил, что священнослужители не сделали «ничего особенного и специального», поскольку храм открыт всегда, а «пускать всех — наша обязанность».

Иеромонах Иоанн осудил полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. В интервью Катерине Гордеевой, которое вышло в октябре 2022 года, Гуайта заявил: «Я не поддерживаю, я осуждаю то, что происходит в последние полгода в Украине, считаю очень большой ошибкой». Отвечая на вопрос, почему он остается жить в России, он сказал: «Пока меня терпят здесь, я сам не намерен уезжать».