В Тульской области мобилизованного приговорили к шести годам колонии по делу об оставлении части. Приговор вынесли в присутствии 400 военных

Тульский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Иннокентия Борматова к шести годам колонии общего режима по делу об оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК), сообщила пресс-служба судов региона.

ТАСС сообщает, что Борматова призвали в армию в рамках мобилизации. Приговор ему вынесли еще 2 февраля.

По данным суда, в январе 2023 года Борматов «без стечения тяжелых жизненных обстоятельств и каких-либо уважительных причин» самовольно покинул воинскую часть, которая находилась на территории, где было введено военное положение. Военный уехал в Тульскую область и «стал проводить время по своему усмотрению». В конце октября его нашли сотрудники военной полиции.

В ходе заседания военнослужащий, как утверждается, полностью признал свою вину и раскаялся.

На оглашении приговора, заявила пресс-служба судов Тульской области, присутствовали около 400 военнослужащих, включая командиров и военных, которые служат по контракту и призыву.

«После оглашения приговора председатель суда провел беседу с личным составом данной воинской части на тему: „Уголовная ответственность военнослужащих за совершение преступлений против порядка пребывания на военной службе, совершенные в особых условиях“», — говорится в сообщении.

Исследование «Медиазоны» по делам о самоволках

В России резко выросло число дел о самоволках. Осужденным дают условные сроки, чтобы отправить их на войну Главное из исследования «Медиазоны»

Исследование «Медиазоны» по делам о самоволках

В России резко выросло число дел о самоволках. Осужденным дают условные сроки, чтобы отправить их на войну Главное из исследования «Медиазоны»