«Хорошо помню, как меня за шкирку волохают по полу и придавливают лицом к металлическому борту кровати». Бывшая жена ректора СПбГУ рассказала о домашнем насилии

Адвокат Наталья Шатихина опубликовала в своем телеграм-канале «Приговорчики в строю» серию постов, в которых заявила, что систематически подвергалась домашнему насилию. Она напрямую не назвала имени человека, который ее избивал. Ранее она была замужем за ректором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николаем Кропачевым.

По словам Шатихиной, первый раз ее избили в 2005 году, когда она была беременной.

«Даже не помню, что послужило поводом… Хорошо помню одно, как меня за шкирку волохают по полу, орут что-то и придавливают лицом к металлическому борту кровати. А я, согнувшись, закрывала обеими руками живот, потому что боялась, что ударюсь им, амортизировать было нечем, поэтому потом синими полностью были все плечи, которые приняли на себя удары о каркас. Я долго еще носила футболки с рукавами до локтя», — рассказала Шатихина.

По ее словам, она не знает, почему «тут же не собрала вещи и не ушла». Шатихина предположила, что решила тогда, что это «такой сбой в системе, надо больше и лучше стараться». Она отметила, что до избиения «были только безобразные скандалы, крики, трясущееся белое лицо с натуральной пеной у рта», которые «перемежалось обычной человеческой жизнью с признаниями в любви, охами и вздохами, праздниками, подарками и поездками».

Второй раз ее серьезно избили после рождения ребенка. По словам Шатихиной, ее ударили «уличным тапком на твердой толстой подошве по лицу, попало в стык брови и виска». После этого начались регулярные «сцены и скандалы с матом и летающими предметами», «а пару раз в год что-то такое вот до синяков». Она пишет, что ее никогда не избивали «до больницы».

«Последние лет 5-7 в этих своих припадках он начинал меня душить. Тебя валят на спину, коленом встают на живот, наваливаются на руки всем телом и душат. Остроты добавляет зачет по судебной медицине в анамнезе — понимаешь, что вот сейчас гортань, подъязычная кость, и все. <…> Один раз меня уронили прямо на лестнице, тогда вмешалась моя мама, которая была на кухне, она его и содрала с меня», — говорится в одном из постов Шатихиной.

Она также опубликовала фотографии со следами крови на руках и запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина в машине бьет женщину рукой по лицу.

Мое понимание устройства нашего общества, к сожалению, заставляет меня предполагать, что никаких значимых последствий для адресата не будет. Должны быть, но не будет. Об этом в свое время я честно сказала ребенку. Да, по всем естественным, да и высшим правилам существования общества мы с ней должны быть защищены от вот такого. Но на сегодня высока вероятность, что этого не будет. Может ли такой человек быть там, где он находится? Не может. Но для того, чтобы общество среагировало, меня по частям должны выкинуть в реку. А этого, к счастью, не произошло.

Николай Кропачев рассказ бывшей жены о домашнем насилии не комментировал.

Николай Кропачев — доктор юридических наук, член-корреспондент РАН. С 1998 по 2010 год был деканом юридического факультета СПбГУ. Должность ректора вуза он занимает с 2008 года. В начале марта 2022 года подписал письмо в поддержку российского вторжения в Украину.

Наталья Шатихина работала в СПбГУ с 2001 года. Кропачев и Шатихина развелись в 2022 году. По словам адвоката, ее бывший муж требует через суд решить вопрос с имуществом, сообщает «Ротонда». Шатихина утверждает, что речь идет не о совместно нажитом, а о ее собственном имуществе. В конце 2022 года она уволилась из СПбГУ «по собственному желанию».