Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при падении вертолета в озеро Ранко в регионе Лос-Риос на юге страны, пишут La Nacion и BioBioChile со ссылкой на источники.

Как пишет BioBioChile, на борту Robinson R66 находились четыре человека: сам Пиньера и его родственники. После крушения пассажирам удалось добраться до берега, однако бывший президент, который управлял вертолетом, утонул, поскольку не смог расстегнуть ремень безопасности. Спасатели нашли его тело на глубине около 40 метров.

Причины произошедшего пока неизвестны. Как пишет BioBioChile, вертолет потерпел крушение спустя несколько минут после взлета. Уточняется, что в это время шел дождь.

74-летний Себастьян Пиньера дважды возглавлял Чили. Он занимал пост президента в 2010-2014 и 2018–2022 годах.