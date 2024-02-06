Алексея Навального в 26-й раз отправили в ШИЗО

Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили в штрафной изолятор на 10 суток, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В ШИЗО, по ее данным, Навальный находится с 1 февраля. В штрафной изолятор политика отправляют уже 26-й раз, всего он проведет в ШИЗО 293 дня, написала Ярмыш в соцсети X (ранее Twitter).

В колонию «Полярный волк» Алексея Навального этапировали в середине декабря. За прошедшие с того момента 1,5 месяца его отправляли в ШИЗО уже три раза. По какой причине Навальный попал в штрафной изолятор, пока не уточняется. Ранее политика переводили в ШИЗО за, например, расстегнутую пуговицу и несвоевременное умывание.

Что за колония, куда отправили Навального

Защита наконец нашла Алексея Навального — его этапировали в колонию за полярным кругом. Что это за место — и как там обходятся с заключенными? Если коротко: Навального ждут очень тяжелые испытания 14 карточек