В Китае австралийский писатель Ян Хэнцзюнь приговорен к смертной казни по обвинению в шпионаже

Суд в Пекине приговорил австралийского писателя Ян Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже, к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, сообщает австралийский телеканал SBS со ссылкой на главу МИД Австралии Пенни Вонг.

По словам министра, через два года смертный приговор может быть заменен пожизненным заключением, если Ян Хэнцзюнь не совершит за это время никаких серьезных преступлений.

«Правительство Австралии потрясено таким исходом», — сказала Пенни Вонг журналистам в Канберре. Власти Австралии намерены вызвать посла КНР, чтобы выразить свое несогласие с исходом дела.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил журналистам, что Ян Хэнцзюнь признан виновным в шпионаже. По его словам, дело Яна рассмотрели строго в соответствии с законом и что власти КНР соблюли его судебные и консульские права. Писатель может подать апелляцию на решение суда.

Ян Хэнцзюнь — австралийский писатель и ученый китайского происхождения, писавший в соцсетях о властях Китая. Писателя, жившего в Нью-Йорке, задержали в 2019 году, когда он приехал в Гуанчжоу с семьей. Спустя два года его обвинили в том, что он создал угрозу национальной безопасности, получив задание от неустановленной шпионской организации. Ян Хэнцзюнь отрицал, что шпионил в пользу Австралии или США, отмечает SBS.

Директор азиатского отделения Human Rights Watch Элейн Пирсон заявила, что писатель говорил, что во время допросов его пытали и принуждали признать вину.

Во время тюремного заключения состояние здоровья Ян Хэнцзюня ухудшилось и он не получает медицинскую помощь, сообщили ранее сыновья писателя, живущие в Австралии. Сиднейский ученый и друг писателя Фэн Чонги призвал власти Австралии добиться, чтобы Яна освободили условно-досрочно по медицинским показаниям.