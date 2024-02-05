Кинокритик Анжелика Артюх сообщила, что ее попросили уволиться из Санкт-Петербургского института кино и телевидения из-за поездки в США

Администрация Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения попросила уволиться кинокритика Анжелику Артюх. Об этом киновед рассказала в фейсбуке.

Артюх утверждает, что руководство института «боится последствий» ее пребывания в США, где кинокритик занимается исследованием творчества Кэтрин Бигелоу — первой в истории женщины-режиссера, получившей премию «Оскар». «Осторожно, новости» пишут, что Артюх уехала в США по стипендиальной программе Фулбрайта.

Кинокритик добавила, что ей жаль покидать кафедру драматургии и киноведения, на которой она работала в должности профессора. «Отчитываться теперь они будут не моими ваковскими статьями, своих у них практически нет, но учить студентов будут и по моим книгам. Что ни говори, судьба ученых в России в наше время — это особая история», — написала Артюх.

Анжелика Артюх — доктор искусствоведения, куратор Московского международного кинофестиваля, член Международной федерации кинопрессы, а также участник жюри в Берлинале и Роттердамского фестиваля, пишут «Бумага» и «Осторожно, новости». Артюх опубликовала более 60 научных статей про кино, а также написала книги «Новый Голливуд: История и концепция» и «Кинорежиссерки в современном мире».

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