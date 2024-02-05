В Кремле приветствуют сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«„Яндекс“ — один из национальных чемпионов экономики в области высоких технологий, одна из крупнейших компаний. Конечно, для нас важно продолжение работы компании у нас в стране. Компания, которая дает работу многим талантливым людям. В этой связи можно приветствовать договоренность акционеров. Главным владельцем останется российский менеджмент компании — это тоже важно, все остальное является исключительно корпоративным вопросом», — сказал представитель Кремля на брифинге для прессы.

На уточняющий вопрос журналистов о том, согласовывали ли сделку с администрацией президента, Песков ответил так: «Никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует. Это исключительно корпоративный вопрос, корпоративных договоренностей. Мы знаем, что переговоры были долгими, и сейчас они завершились, что мы и приветствуем».

5 февраля компания «Яндекс» объявила, что разделится на две части. Российский бизнес приобретет консорциум российских инвесторов, а контроль в нидерландской Yandex N.V., которая была материнской компанией всего «Яндекса», останется за основателем «Яндекса» Аркадием Воложом и иностранными акционерами. Сумма сделки составит 475 миллиардов рублей.

Подробнее о сделке

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

Подробнее о сделке

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры